CT ARGENTINA, Alvarez? Dove andrà farà bene

Interpellato in conferenza stampa, il CT dell'Argentina Lionel Scaloni ha parlato a lungo anche di Julian Alvarez, sottolineando come non sia necessario un suo passaggio in Europa per essere sotto i riflettori della Nazionale: "Con il livello che ha, non importa dove gioca. Oggi è al River ma dove andrà farà bene. Non mi metto a dire dove deve giocare. Siamo contenti del suo presente, lo abbiamo dalle giovanili e ha fatto un percorso molto buono. Oltre ad essere un grande ragazzo, sta giocando bene. Vedo Julián come un attaccante, ma può giocare sulle fasce quando mettiamo tre attaccanti. Ovviamente lì perde un po' perché è un attaccante nato, ma ha anche la possibilità di aiutare la squadra perché fisicamente è un ragazzo che lavora e può giocare in qualsiasi posizione offensiva". Le parole riportate da Olè.