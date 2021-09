CS LEBOWSKI, Borja Valero dal campo alla cucina

Il CS Lebowski, società dilettantistica che milita nel campionato di Promozione, è sulla bocca di tutti da anni per i loro numerosi tifosi che hanno fondato la stessa squadra ormai diversi anni fa e ora ancora di più dopo il tesseramento di Borja Valero. L'ex centrocampista della Fiorentina si è reso protagonista in un video girato dai ragazzi del club grigionero dove si mostra mentre spende il suo tempo per le attività della società, quelle per cui tutti i volontari del Lebowski sono abituati a dedicarsi: dalla cucina, alla pulizia degli spogliatoi, fino ad arrivare anche alle cene e alle serate post allenamento. Tutto questo ad uno scopo ben preciso ovvero quello di invitare i tifosi a diventare soci della società. Di seguito il comunicato completo del Lebowski con il video originale:

"Vi ricordate il “best football commercial ever” girato dalla Nike nel 2008?

E’ un video del visionario Guy Ritchie (Lock & Stock; The Snatch) in cui seguiamo la scalata verso l’Olimpo di un giovane calciatore che viene notato da Wenger mentre gioca in Sunday League e tesserato per l’Arsenal.



Il protagonista debutterà in campionato e in Champions League, fino a scendere in campo con la propria nazionale nella massima competizione, il campionato del mondo.

Il video si chiama “Take it to next level” perché per raggiungere ogni traguardo il giovane calciatore dovrà superare degli ostacoli: la fatica degli allenamenti, il rapporto con i compagni, le spallate di Wayne Rooney, la potenza di CR7, le tentazioni della dolce vita, donne e motori, le dita negli occhi di Materazzi, le acrobazie di Ibra, le giocolerie di Ronaldinho, l’onnipresente occhio della televisione.

Ma alla fine, c’è la gloria.



Il video della Nike è un vero e proprio modo di intendere e vivere il calcio. Racconta alla perfezione un gioco che funziona rendendo il tifoso uno spettatore passivo, un cliente che deve consumare e consumare lo show.



Per noi del Lebowski c’è un altro “next level”, molto diverso.

Un’idea di calcio, di politica, di mondo, che mette sottosopra il video di Guy Ritchie.

Il nostro “next level” lo scoprirete nel video.



Chi ama il calcio e sente che la nostra visione lo tocca nella testa e nel cuore può partecipare da protagonista alla nostra lotta, diventando socio o socia del Centro Storico Lebowski e partecipando alla campagna “For the Fans By the Fans”: https://www.cslmembership.it/for-the-fans-by-the-fans-2021/



Lo possiamo fare davvero, insieme!".