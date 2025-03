Croazia-Francia senza goal line tecnology, la denuncia dell'Equipe

vedi letture

Tra le gare di Nations League di questa sera gioca anche la Croazia di Marin Pongracic, che in questi quarti deve vedersela con la Francia, stasera più in particolare si giocherà allo stadio Poljud. Ed è proprio su quest'ultima partita e sullo stadio che arriva la denuncia da parte del quotidiano francese L'Equipe.

Secondo quanto riporta il quotidiano, infatti, la partita si giocherà senza l'ausilio della goal line techonology a causa delle condizioni fatiscenti dello stadio Poljud. Questo tipo di tecnologia non è obbligatoria per le gare di Nations League a causa del suo costo elevato, che non tutti i campi possono sostenere, e dunque non in tutti è installata. Per lo stesso motivo alla Francia fu annullato un gol buono di Coman nel novembre 2023 che sarebbe valso la vittoria sulla Grecia e solo per un caso il pareggio non incise nella qualificazione comunque ottenuta dai transalpini ad Euro 2024.