CORSI, Viola più forti. Parisi migliorato con Italiano

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato sia del derby di lunedì sera, sia di alcuni singoli come l'ex azzurro Parisi e il gioiellino empolese Baldanzi. Queste le sue parole: "I viola sulla carta sono un avversario improponibile per noi, anche per il periodo di forma che stanno vivendo. Siamo sfavoriti, ma questo ci capita con quasi tutte le squadre che affrontiamo. Per noi venire a Firenze è l’occasione per fare una bella figura. Sarà difficile uscire dal Franchi con un risultato positivo ma possiamo mettere in difficoltà la Fiorentina. Ovviamente speriamo di fare risultato, ancora non abbiamo espresso tutte le nostre qualità.

Parisi? sapevamo che sarebbe stato capace di affermarsi in un grande club. Mi sorprende il suo miglioramento nella trequarti campo avversaria. Mette in difficoltà gli avversari con la sua velocità, sta risultando sempre più decisivo e questo sicuramente è merito anche della bravura di Italiano. Se continua così potrà far comodo anche alla Nazionale. Su Baldanzi posso dire che le voci di un interessamento della Fiorentina sono venute da Firenze, ma ora è un giocatore dell’Empoli. È un calciatore che deve ancora completarsi. Mi auguro che possa andare in una squadra importante e giocare con continuità”.