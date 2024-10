CORSI, Dai viola finora nessuna richiesta per lo stadio

FirenzeViola.it

Il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha rilasciato un’intervista nell’edizione odierna de “La Nazione” per parlare delle voci riguardanti la Fiorentina al Castellani: “Al momento non ci è arrivata nessuna richiesta ufficiale, ma noi siamo comunque spettatori e capisco che a livello organizzativo possa essere un peso.” (Anche il Sindaco Mantellassi ha confermato che “al momento non ci sono stati contatti e non abbiamo ricevuta nessuna richiesta ufficiale quindi non ha senso parlarne”)