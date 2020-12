CORRADI, Viola potevano lottare per l'Uefa. Chiesa...

L'ex attaccante del Genoa, Sidio Corradi, si è così espresso sulla gara di lunedì tra rossoblù e Fiorentina: "Noi abbiamo fatto dei capitomboli clamorosi, come contro un Parma senz'altro non superiore, mentre la Fiorentina a inizio campionato aveva ancora Chiesa con la cessione del quale è stato perso un pezzo da novanta. Però in generale i viola avrebbero potuto lottare, secondo me, pure per la Uefa. Io tra l'altro debuttai col Bologna proprio a Firenze, tanti anni fa, per questo ho un bel ricordo del capoluogo toscano. Noi del Genoa abbiamo preso dalla Serie B Scamacca, che è quello che sta rendendo di più facendoci vedere un po' di luce in fondo al tunnel".