CORONAVIRUS, Da Agnelli 10 mln a Protezione civile

Continua in Italia la gara di solidarietà per fronteggiare la pandemia coronavirus. Dopo l'iniziativa della Fiorentina e della famiglia Commisso con "Forza e Cuore", tra le più impegnate c'è senza dubbio la famiglia Agnelli, che ha disposto un contributo pari a 10 milioni di euro a beneficio del Dipartimento della Protezione Civile, per far fronte all’emergenza a livello nazionale, e della Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi. impegnata a rispondere alle necessità sociali e sanitarie di Torino e del Piemonte. Lo riporta Sportmediaset.