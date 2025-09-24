Coppa Italia, Como o Sassuolo: stasera i viola scopriranno il proprio avversario negli ottavi

FirenzeViola.it
Oggi alle 12:10News
di Redazione FV

Questa settimana è tornata la Coppa Italia con le otto sfide valide per i sedicesimi di finale. Ieri Milan, Udinese e Cagliari ha staccato il pass per il prossimo turno, mentre questa sera la Fiorentina scoprirà il suo avversario agli ottavi di finale. I viola affronteranno la vincente della sfida del Sinigaglia, calcio d'inizio alle 21, tra Como e Sassuolo. Sempre oggi il programma prevede Parma-Spezia alle 17:00 e Verona-Venezia alle 18:30. Domani invece sera invece scenderà in campo contro il Torino il Pisa, prossimo avversario domenica dei viola in campionato.