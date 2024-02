CONVOCATI, La lista: c'è Belotti, out Arthur-Christensen

FirenzeViola.it

La Fiorentina ha diramato la lista dei giocatori convocati per la trasferta di Lecce in programma domani sera al Via del Mare. Ci sono due novità, una attesa e una un po' meno: c'è il nuovo acquisto Andrea Belotti, regolarmente a disposizione dunque dopo il suo approdo in viola nella serata di ieri, non ci sono invece né Oliver Christensen, nè tantomeno Arthur che dunque salterà la delicata partita contro i salentini. Assente anche Ikoné che è squalificato. Questa la lista dei convocati di Italiano:



PORTIERI: Martinelli, Terracciano, Vannucchi.

DIFENSORI: Biraghi, Comuzzo, Faraoni, Kayode, M. Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri

CENTROCAMPISTI: Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora

ATTACCANTI: Belotti, Beltran, Gonzalez, Nzola, Sottil.