Vergara: "Che emozione due gol sotto la curva". Gutierrez: "Dedicato a Di Lorenzo"

Protagonisti ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina sono Antonio Vergara e Miguel Gutierrez, autori dei gol decisivi per gli azzurri. Inizia il talento campano, reduce dalla rete anche in Champions: "Fare due gol di fila sotto questa curva è molto emozionante, non mi aspettavo di farli consecutivamente. Obiettivo? Noi pensiamo a giocare partita dopo partita e speriamo che gli altri sbaglino, per poterne approfittare".

Poi è il turno di Gutierrez, che racconta il gol: "Mi sono sempre fatto trovare pronto per giocare e aiutare la squadra, sono molto felice per il primo gol. Questa vittoria va soprattutto a Di Lorenzo, è un grande capitano e una grande persona".