CONTE, Gli spostamenti sono consentiti dal 24 al 6

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, OGGI TERMINA IL RITIRO DEI VIOLA. DOMANI... Aggiornamenti sull'organizzazione della Fiorentina all'indomani del pareggio per 1-1 rimediato contro il Sassuolo. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, dopo il pranzo di oggi la squadra sarà libera e non tornerà in ritiro, che è... Aggiornamenti sull'organizzazione della Fiorentina all'indomani del pareggio per 1-1 rimediato contro il Sassuolo. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, dopo il pranzo di oggi la squadra sarà libera e non tornerà in ritiro, che è... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA ODIERNO IN CASA VIOLA Sgambata mattutina nel ritiro di Villa Olmi per la Fiorentina, che da ieri si trova a Bagno a Ripoli per preparare anche sotto l'aspetto mentale il match di questo pomeriggio alle ore 15 contro l'Hellas Verona. Da domani, squadra di nuovo in campo per l'ultimo... Sgambata mattutina nel ritiro di Villa Olmi per la Fiorentina, che da ieri si trova a Bagno a Ripoli per preparare anche sotto l'aspetto mentale il match di questo pomeriggio alle ore 15 contro l'Hellas Verona. Da domani, squadra di nuovo in campo per l'ultimo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 dicembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi