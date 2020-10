CONTE, Ecco le nuove misure anti-Covid

Il premier Giuseppe Conte fa il punto sulle nuove regole anti-Covid che saranno contenute nel prossimo DPCM in conferenza stampa. "Dobbiamo agire mettendo in campo tutte le energie per scongiurare un nuovo lockdown che il Paese non si può permettere. I sindaci potranno disporre la chiusura dopo le 21 di piazze o vie ad eccezione di esercizi commerciali o abitazioni. Le attività di ristorazione sono consentite dalle 5 fino a mezzanotte se il consumo avviene ai tavoli, in alternativa fino alle 18. Le consegne a domicilio sono consentite senza vincoli di orario e l'asporto fino a mezzanotte. Nei ristoranti non si potrà stare in più di sei al tavolo, nessuna limitazione di orario invece è prevista per i servizi di ristorazione negli aeroporti, negli ospedali e sulle autostrade. Le attività scolastiche continueranno in presenza, per le squadre secondarie verranno favorite modalità di fruizione in turni, anche pomeridiani. Anche per le università dovranno attuare programmi didattici in evoluzione con il quadro pandemico. Rimane vietato lo sport a contatto di tipo amatoriale e non sono consentite competizioni di squadra dilettantistiche, consentite quelle individuali e lo sport professionistico. Per le palestre e le piscine c'è stato ampio dibattito, spesso sono garantite le misure ma in altri casi ci hanno segnalato di no perciò diamo una settimana di tempo per adeguare le misure di sicurezza e così non ci sarà ragione di chiudere ma se non ci sarà adeguamento saremo costretti a chiudere anche questi impianti. Vietate sagre e fiere locali, permesse solo internazionali. Vietati congressi se non con rispetto delle giuste distanze"