Conte e Napoli avanti ancora insieme, niente ritorno alla Juve

Antonio Conte si è detto pronto a rimanere ancora in sella al Napoli. Lo rivela SkySport. I dubbi a proposito di potersi dire già addio con De Laurentiis e magari rispondere a un richiamo per un ritorno alla Juventus sembrano ormai solo un lontano ricordo e sono stati spazzati via. Come riferito da SkySport, si è infatti concluso il vertice dello stato maggiore del Napoli, alla presenza naturalmente dello stesso Conte, del suo presidente Aurelio De Laurentiis, del ds Giovanni Manna e dell'ad degli azzurri, Chiavelli. Stando a quanto riferito dall'emittente satellitare, nel corso del summit Conte ha ribadito ai suoi superiori di voler restare alla guida del Napoli e le varie parti in causa hanno iniziato a parlare di programmi e di strategie di mercato per pianificare da subito la prossima stagione.

Sul piatto dell'incontro, stando a quanto si apprende, dovrebbe essere stato messo anche un possibile rinnovo di contratto fino al 2028 di Conte con il Napoli, con i termini economici dell'accordo migliorati e nuove garanzie per il futuro che gli sono state fornite. Il risultato parla in favore della permanenza. E anche i social network del Napoli hanno di fatto dato conto della notizia postando un video del tecnico azzurro con scritto: "Conte Ag4ain" in riferimento al quarto Scudetto da poco vinto e alla permanenza di Conte.