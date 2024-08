CONTE, Da allenatore chiedo scusa, ripresa inaccettabile

FirenzeViola.it

Antonio Conte fa il mea culpa e chiede scusa dopo la pesante sconfitta a verona, frutto di una ripresa in cui la squadra non ha saputo reagire ai gol dell'avversaria "scigliendosi come neve al sole" secondo quanto spiega il tecnico a SkySport:

"Nel primo tempo c'è stata una sola squadra in campo, non penso che il Verona abbia mai tirato. Detto questo, nel secondo tempo abbiamo concesso subito un tiro al Verona e nella seconda situazione siamo andati sotto. Poi ci siamo sciolti come neve al sole. Quello che mi sento di dire è che c'è da chiedere umilmente scusa al popolo napoletano che ci segue con passione. Io sono l'allenatore ed è giusto che io mi assuma tutte le responsabilità. Chiedo umilmente scusa perché il secondo tempo è stato inaccettabile. Una prestazione figlia di qualcosa, ma c'è da lavorare tanto sotto tutti i punti di vista. Sono arrivato a Napoli con grande entusiasmo, grande voglia. Io posso mettermi a disposizione in qualsiasi situazione, se posso aiutare il Napoli lo farò. C'è da chiedere scusa al popolo napoletano che ci dimostra tanto affetto e tanta passione. Mi prendo tutte le responsabilità perché sono l'allenatore".