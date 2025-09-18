Conte: "Con il City in 10 impossibile uscire indenni. Ma ero più arrabbiato con la Fiorentina per gli ultimi 10 minuti"

vedi letture

Antonio Conte è amareggiato per la sconfitta del Napoli in casa del Manchester City, al termine di una gara condizionata dall'espulsione di Di Lorenzo al 21': "Tutti quanti siamo rimasti con l'amaro in bocca. Dispiace, abbiamo preparato una partita come l'abbiamo giocata nei primi 20 minuti e l'espulsione l'ha cambiata. Che sia giusta o meno non voglio dirlo, ma per 20 minuti ho visto un grande atteggiamento e penso che il City avrebbe trovato difficoltà contro di noi. Già è difficile uscire indenni da qui, se poi rimani anche in 10 diventa impossibile".

Conte salva alcune cose positive e ritorna al finale della gara con la Fiorentina domenica: "Ho visto cose positive, per atteggiamento e voglia con cui sono venuti qui. Ero più arrabbiato con la Fiorentina per gli ultimi 10 minuti. In queste partite, se non usi la testa, puoi prendere goleade che poi te le ricordi".