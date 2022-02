CONTE, Cita Corvino: "Puoi sbagliare moglie, non..."

La vittoria in casa del Manchester City ha fatto bene all'umore di Antonio Conte, che in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Burnley si è concesso anche una simpatica battuta - che ha provocato le risate di tutti i presenti - quando gli è stato chiesto quanto sia importante avere in rosa giocatori esperti come Hugo Lloris e Harry Kane, arrivando a citare Pantaleo Corvino, ex dirigente della Fiorentina: "C'è un direttore sportivo in Italia, che è mio amico. Si chiama Pantaleo Corvino. Lui dice sempre che puoi sbagliare su tua moglie ma non sull'attaccante o sul portiere. Per me questa è la citazione migliore per capire il calcio".