Conference, tegola per il Betis: stagione finita per Diego Llorente

Tegola per il Betis Siviglia, che ha perso per il finale di stagione il difensore ex Roma Diego Llorente, uscito durante la gara di campionato con il Villarreal per infortunio. Dopo gli esami effettuati il verdetto conferma la gravità dell'infortunio stesso: lesione avanzata al tendine prossimale del muscolo bicipite femorale sinistro. Il giocatore dovrà così operarsi e lo farà in Finlandia seguito dallo staff medico del club spagnolo. Pellegrini, si legge su Marca, perderà così per i prossimi mesi un giocatore fondamentale.

Il Betis, così come la Fiorentina, giovedì sarà impegnato nel ritorno dei quarti di finale con il Jagiellonia, con le due squadre favorite ad incontrarsi in semifinale vista la vittoria di entrambi all'andata.