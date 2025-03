Conference League, Lugano-Celje ai supplementari. Jagiellonia e Djurgarden ai quarti

Alle 18:45 si sono giocate 4 gare di Conference League. Passano il turno e vanno ai quarti di finale Jagiellonia e Djurgarden. I polacchi, nonostante la sconfitta per 2-0 del pomeriggio contro il Cercle Brugge, avanzano nel tabellone grazie al 3-0 dell'andata. Rimonta anche per gli svedesi che, dopo il 1-0 della sfida di Cipro, hanno battuto il Pafos per 3-0 a Stoccolma. Ai supplementari invece Rapid Vienna-Borac e Lugano-Celje. Quest'ultimo match interessa da vicino i viola perché chi passa il turno affronterà ai quarti la vincente di Fiorentina-Panathianikos. Per il momento a Thun è 4-3, per il Lugano a segno Koutsias (doppietta), Mahmoud e Dos Santos. Tra gli sloveni invece hanno segnato Seslar, Svettin e Kucys. Decisiva al 95' la rete di quest'ultimo per portare il match ai supplementari. Questi i risultati:

Rapid - Borac Banja Luka 1-1: 66' Ogrinec (B), 70' Beljo (R)

Lugano - Celje 4-3: 21' Belhadj (L), 40' Seslar (C), 42' e 80' Koutsias (L), 44' dos Santos (L), 68' Svetlin (C), 95' rig. Kucys (C)

Cercle Bruges - Jagiellonia 2-0: 8' van der Bruggen, 50' Felipe Augusto

Djurgarden - Pafos 3-0: 35' Fallenius, 69' Stensson, 86' Nguen