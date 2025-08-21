Conference, bene Crystal Palace e Rayo Vallecano: i risultati dei playoff d'andata

Conference, bene Crystal Palace e Rayo Vallecano: i risultati dei playoff d'andata
Ieri alle 23:45News
di Redazione FV

Si sono da poco concluse tutte le ben 24 gare valide per l'andata del playoff di Conference League. Di seguito tutti i risultati, tra i quali spiccano senza dubbio i successi delle big Crystal Palace e Rayo Vallecano, oltre al netto successo della Fiorentina sul Polissya:

Rosenborg (Nor) vs Magonza (Ger) 2–1
Győr (Hun) vs SK Rapid (Aut) 2–1
Hacken (Swe) vs CFR Cluj (Rou) 7–2
Hamrun (Mlt) vs RFS (Lat) 1–0
Wolfsberger (Aut) vs Omonia (Cyp) 2–1
Basaksehir (Tur) vs Univ. Craiova (Rou) 1–2
Anderlecht (Bel) vs AEK (Gre) 1–1
Breidablik (Ice) vs Virtus (San) 2–1
Celje (Slo) vs Ostrava (Cze) 1–0
Drita (Kos) vs Differdange (Lux) 2–1
Levski (Bul) vs Alkmaar (Ned) 0–2
Neman (Blr) vs Vallecano (Esp) 0–1
O. Ljubljana (Slo) vs Noah (Arm) 1–4
Polissya Zhytomyr (Ukr) vs Fiorentina (Ita) 0–3
Shakhtar (Ukr) vs Servette (Sui) 1–1
Sparta Praga (Cze) vs Riga FC (Lat) 2–0
Strasburgo (Fra) vs Brondby (Den) 0–0
Jagiellonia (Pol) vs Din. Tirana (Alb) 3–0
Lausanne (Sui) vs Besiktas (Tur) 1–1
Shelbourne (Irl) vs Linfield (Nir) 3–1
Crystal Palace (Eng) vs Fredrikstad (Nor) 1–0
Hibernian (Sco) vs Legia (Pol) 1–2
Rakow (Pol) vs Arda (Bul) 1–0
Santa Clara (Por) vs Shamrock Rovers (Irl) 1–2