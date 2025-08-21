Ufficiale Brekalo ha rescisso con la Fiorentina e firmato col Real Oviedo. Ecco l'annuncio

Mancava solo l'ufficialità ed è arrivata poco fa: Josip Brekalo è un nuovo giocatore del Real Oviedo. Dopo aver rescisso con la Fiorentina, il croato si è accasato in Spagna gratuitamente, come comunica il club iberico col seguente annuncio:

"Il Real Oviedo e Josip Brekalo hanno raggiunto un accordo affinché l'attaccante si unisca alla squadra della capitale del Principato fino al 30 giugno 2027. Josip Brekalo è nato il 23 giugno 1998 a Zagabria. Il giocatore si è formato nelle categorie giovanili del Dinamo Zagabria, uno dei club più forti del suo Paese, e ha debuttato con la prima squadra il 19 dicembre 2015 in una partita contro l'Inter Zaprešić. Le sue grandi prestazioni e il livello mostrato fecero sì che il 15 maggio 2016 venisse ceduto al VfL Wolfsburg della Bundesliga. Proprio in Germania è stato il Paese in cui Brekalo ha esploso e ottenuto i suoi migliori numeri in termini di gol e assist. Con oltre 100 partite disputate nella prima divisione tedesca, l'attaccante ha segnato un totale di 17 gol e accumulato oltre 6.800 minuti giocati tra VfL Wolfsburg e VfB Stuttgart. Nella stagione 2021/2022, Brekalo ha preso la direzione dell'Italia, giocando in prestito al Torino, squadra con la quale ha segnato sette gol in 33 partite disputate. La Fiorentina si è anche interessata ai servizi dell'internazionale croato durante parte delle stagioni 2022/2023 e 2023/2024.

Dopo essere tornato nel suo Paese nella stagione 2023/2024 per difendere i colori dell'H. N. K. Hajduk Split, l'esterno ha militato nel Kasımpaşa turco durante l'ultima stagione, dove ha segnato quattro gol e fornito due assist. Inoltre, nel corso della sua carriera, Brekalo ha mantenuto una presenza costante nelle varie categorie della nazionale croata, consolidandosi come una delle promesse del calcio nazionale fin da giovane età. La sua evoluzione nelle squadre giovanili è stata fondamentale per la sua proiezione internazionale e lo ha portato a fare il salto nella squadra maggiore".