Calcio storico in lutto: scomparsa la bandiera degli Azzurri Alessandro Dei

Lutto nel calcio storico fiorentino: nel pomeriggio è morto Alessandro Dei, 70 anni, stroncato da una malattia inguaribile. E' stato una bandiera del calcio storico, a lungo capitano e poi presidente degli Azzurri. Tifoso della Fiorentina, Dei era molto conosciuto anche per essere un professore di educazione fisica amato dagli studenti (portò anche Commisso al Gobetti Volta per un incontro con i ragazzi), un uomo impegnato nel volontariato, nell'associazionismo cittadino e nella solidarietà che si batteva per i diritti delle donne, oltre ad essere un padre premuroso di tre figli.

Proprio il figlio Lorenzo scrive sui social: "Oggi ci lascia un grande azzurro, Alessandro Dei, il capitano azzurro! Un vero fiorentino! Il funerale sarà in Santa Croce con tutte le onorificenze che si merita". Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dal presidente del calcio storico Michele Pierguidi, dalla sindaca Sara Funaro e dall'assessora allo sport Letizia Perini. Le condoglianze alla famiglia anche dalla redazione di FirenzeViola e di Radio FirenzeViola.