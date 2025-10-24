Comuzzo, 4° centrale italiano più prezioso: primo Bastoni
Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei difensori centrali italiani più preziosi. In questa speciale graduatoria è presente anche Pietro Comuzzo. Il classe 2005 della Fiorentina si trova al quarto posto insieme a Leoni del Liverpool con un valore di 25 milioni. Primato per il difensore interista Bastoni con un valore di 80 milioni.
Secondo gradino del podio per Buongiorno (50 milioni) e medaglia di bronzo per Scalvini (35 milioni). Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa:
