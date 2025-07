Ufficiale Como, Strefezza all'Olympiakos a titolo definitivo: la nota del club

(ANSA) - COMO, 31 LUG - Il Como ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Gabriel Strefezza all'Olympiakos. L'esterno d'attacco era arrivato a Como nel gennaio del 2023 e si era imposto come uno dei protagonisti della promozione dei lariani in Serie A. Nella stagione appena conclusa, sotto la guida di Cesc Fabregas, ha totalizzato 37 presenze in Serie A, realizzando 6 gol e fornendo 4 assist.

"Strefezza è stato un giocatore fondamentale per il nostro processo di crescita e non possiamo che ringraziarlo per aver dato sempre tutto per la nostra maglia, con grande impegno, dedizione e spirito di sacrificio. A nome del club gli auguro il meglio per il suo avvenire", si legge in una nota del presidente del Como Mirwan Suwarso. (ANSA).