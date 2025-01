COMO-MILAN, Le formazioni ufficiali del recupero

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Serie A di nuovo in campo, con Como-Milan che danno inizio ai tre recuperi delle partite che vedranno coinvolte le squadre che ad inizio anno erano occupate in Supercoppa a Riyad. Al Sinigaglia match tra due squadre che vengono entrambe da un pareggio per 1-1 nell'ultimo turno di campionato, sia pur con dinamiche ben diverse. Fischio di inizio alle ore 18:30. Queste le scelte di formazione:

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Goldaniga; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Diao, Fadera; Cutrone. All.: Fabregas.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All.: Conceicao.