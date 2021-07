COMMISSO: "ORGOGLIOSO CHE ITALIANO CI ABBIA VOLUTO. NEGLI ULTIMI DUE MESI MINACCE: PRENDEREMO PROVVEDIMENTI"

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è tornato a parlare dall'America attraverso il sito ufficiale viola: "Sono al lavoro, qui in America si lavora, in vacanza andiamo poco. Italiano? Voglio dare il benvenuto a Vincenzo, ci ho parlato ieri per la prima volta, ora è tornato in Sicilia prima di torrnare di nuovo a Firenze, ed ho parlato anche con lo Spezia ed abbiamo trovato un accordo che andasse bene a tutti, perciò con il club siamo in ottimi rapporti. E' stata una trattativa complicata ma Vincenzo voleva fortemente la Fiorentina e questo desiderio di far parte della famiglia viola inorgoglisce me e i tifosi. Dopo che non si è deciso di depositare il contratto di Gattuso ci siamo concentrati su un allenatore che ci è piaciuto molto la scorsa stagione e il cui nome è stato condiviso da tutti. Io ho parlato con i due fratelli Platek, persone molto brave e spero facciano successo in Italia.

Italiano Scelta condivisa?

"Come tutte quelle fatte dalla società. Certe volte qualcuno cerca di dire il contrario ma alla Fiorentina ognuno ha le sue preferenze perché siamo in democrazia ma alla fine la decisione presa è presa da tutti, come con tutti gli altri allenatori, ora sforzi su Italiano, un allenatore giovane e vincente e un modo di vedere il calcio che amiamo"

Se ne vanno invece Ribery, Borja e Caceres, vuole salutarli?

"Vorrei dedicare un pensiero a Ribery, Caceres e Borja Valero ma a maggio avevo salutato tutta la squadra consapevole che molti non li avrei rivisti. Auguro loro il meglio perché uomini veri, professionisti seri e in questi anni complicati hanno dato il meglio con questa maglia. Un caro saluto anche a Rosalenz, brava e seria persona e mi spiace se ne sia andato"

Contento dell'arrivo di Gonzalez?

"Dopo Quarta, quest'anno il primo grande affare è quello di Gonzalez che è stato il più costoso ma è un altro grande talento argentino e gli voglio dare il mio più grande benvenuto. L'investimento fa capire come ragiona la Fiorentina e vi spiego che si è parlato molto di Sergio Oliveira. Ma se prendiamo i costi di Gonzalez tra transfer e procuratori arriviamo a 29 milioni e l'ingaggio è di 11,7 in 5 anni per un totale di 40 milioni e 700 mila totali per un ragazzo di 23 anni. Nel caso di Oliveira, presentato da Mendes, il transfer pay era di 20 milioni con gli altri costi si arrivava a 22 ma il salario era quasi il doppio di Nicolas, ossia 22,500 mlnin 5 anni per un giocatore di 29, per un totale di 44,500 mln. Tra 5 anni però avrebbe avuto 34 anni, Nico Gonzalez tra 5 anni ha 28 anni e noi crediamo fortemente che lo puoi rivendere ad un certo prezzzo di 20 milioni. Mentre dei 44,500 mln non rivediamo nulla praticamente. Così noi facciamo gli affari, perché lo devo pagare io, abbiamo ritenuto migliore l'operazione di Gonzalez.

C'è il calciomercato, si è abituato a leggere tanti nomi? Non mi abituo ai tanti nomi perché in America non si fa così. Mai alla Mediacom un dipendente è andato a criticarmi all'esterno, anche perché in un'ora andrebbe a casa. Invece in Italia è un'altra storia, sia dentro che fuori dalla società, ci sono cose che vengono dette sui giornali. Io non posso rispondere tutti i giorni a tutte le notizie che escono sui tanti media però nel prossimo futuro prenderemo misure appropriate contro notizie false, diffamazioni, bugie, insulti o minacce fisiche come negli ultimi due mesi da certi fan o incitati dai media verso la Fiorentina o i suoi dipendenti. Non tollereremo questa condotta e affronteremo questa condotta nel momento e nel luogo che la Fiorentina riterrà opportuni..

Novità su Gattuso?

"Per ragioni legali non abbiamo potuto raccontare ma se gli avvocati di Gattuso si vogliono sedere con noi e togliere la clausola di riservatezza io sono d'accordo così Gattuso potrà dare la sua versione e la Fiorentina potrà rispondere...".

Il rapporto con i procuratori?

" Io gli voglio bene e spero facciano molti soldi ma ci sono problemi seri. Ci sono molti conflitti di interessi che in America non sarebbero accettabili, come per Oliveira con Mendes che rappresentava lui, il Porto e Gattuso. Non è accettabile che la società debba negoziare con uno così, anche se i costi erano giusti. Ma non si possono prendere commissioni da tre parti. La Fiorentina finora ha pagato molti soldi e dobbiamo vedere nel futuro come andare avanti e quali rapporti avere".

Cosa ci dice invece di Antognoni?

"Dal primo giorno ho avuto un ottimo rapporto con lui e spero che ora accetti la nostra offerta pensiamo che possa essere ancora utile alla Fiorentina e per questo gli abbiamo proposto un ruolo appropriato secondo noi perché ha sempre avuto un occhio allenato e il fiuto per i talenti e sarebbe un valore aggiunto per noi. Saremmo dispiaciuti se decidesse di andare via ma la Fiorentina sarebbe sempre casa sua".

I tifosi di nuovo negli stadi? "

Io ho visto partite in Ungheria con lo stadio pieno ed era bellissimo e sarebbe bellissmo poterli riabbracciare, se tutto andrà bene".