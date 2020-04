COMMISSO, Imparare dall'Italia. Forza e Cuore...

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato all'emittente televisiva statunitense Fox 5: "Sono qui chiuso a casa da tre settimane insieme a mia moglie e a mia figlia. Raccolta fondi? Sfortunatamente l'Italia ha il più alto numero di morti nel mondo, più degli USA. Ci sono medici e infermieri che stanno combattendo, e tanti purtroppo sono venuti meno. Ha toccato anche Milano. Io all'incirca un anno fa ho comprato la Fiorentina, e anche nella mia squadra ci sono stati dei positivi, alcuni sono anche finiti in ospedale. Ringraziando Dio stanno meglio. Abbiamo iniziato una campagna di raccolta fondi lanciata su ViolaChannel, chiamata Forza e Cuore, dal 17 marzo. Con questa iniziativa, alla quale ha partecipato anche Mediacom, vogliamo aiutare la prima linea: personale sanitario, ospedali, e tutti quelli cui servono DPI, ventilatori e tutto il resto. La più grande donazione dagli USA verso l'Italia è arrivata dalla Francesco & Mary Giambelli Foundation, con il contributo di Angelo Vivolo, che ci hanno donato 55mila euro. Agli italiani servono cose come protezioni, ventilatori, purtroppo non c'è la grande quantità di strutture ospedaliere come a New York. Spero che impareremo la lezione italiana e che faremo meglio, purtroppo molta gente è morta perché non aveva accesso ai macchinari. Come Mediacom vogliamo assicurare a tutti la nostra vicinanza, anche grazie alla nostra tecnologia, come abbiamo sempre fatto negli ultimi 25 anni"