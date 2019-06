COMMISSO, Chiesa un anno con noi. Montella...

Rocco Commisso, il nuovo patron viola, ha parlato ai microfoni di Sky Sport all’uscita del suo hotel dove erano giunti molti tifosi per dargli il loro benvenuto: “Sono sorpreso e scioccato per l’accoglienza che ho avuto. Non parlo molto bene italiano, parlo molto meglio il mio dialetto. Avevo già pensato alla Fiorentina nel 2016 come ho già detto, poi un mese fa ho ripreso le trattative con gli emissari dei Della Valle. Voglio ringraziarli per quello che hanno fatto in questi anni. Quest’anno vogliamo fare meglio dell’anno scorso, non faccio promesse ma sicuramente l’obiettivo è fare meglio. Gattuso per la panchina viola? Non per ora, prima è giusto parlare con Montella e dare rispetto a lui. Quando tornerà a Firenze voglio parlare con lui. Chiesa? Ha un contratto di tre anni e per ora resta con noi, speriamo. Dell’accordo con la Juve non so nulla, Chiesa è proprietà di Firenze e per minimo un anno resterà con noi”.