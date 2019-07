COMMISSO BIS, Lasciatemi investire in Italia. Stadio...

Intervistato da Rai Radio 1, il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato così del sistema calcio italiano e delle infrastrutture: "Qui a NYC gli stadi sono tutti nuovi, risalgono a 20-30 anni fa. Questo porta costantemente lavoro e novità, consente a un investitore di estendere un marchio e un prodotto in modo da fare più soldi e poter comprare di conseguenza più giocatori. Vorrei vedere questo modello anche in Italia".

La preoccupa la vicenda dello stadio della Roma?

"Sicuramente non fa bene al calcio italiano. Non è positivo per l'Italia che servano 10, 20, 100 anni per costruire un nuovo stadio. In Cina ne realizzano uno ogni sei mesi, qui ogni 100 anni forse. Io voglio investire nel calcio italiano, dobbiamo però fare in modo che questo sia più facilmente realizzabile"