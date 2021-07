COMMISSO/2, Vi spiego no ad Oliveira. Mendes...

Rocco Commisso ha spiegato l'operazione dI Nicolas Gonzalez, preferito a quella di Sergio Oliveira di cui si è discusso molto: "Se prendiamo i costi di Gonzalez tra transfer pay e costo procuratori arriviamo a 29 milioni e l'ingaggio è di 11,7 mln in 5 anni per un totale di 40 milioni e 700 mila totali per un ragazzo di 23 anni. Nel caso di Sergio Oliveira, presentato da Mendes, il transfer pay era di 20 milioni e con gli altri costi si arrivava a 22 ma il salario era quasi il doppio di Nicolas, ossia 22,5 mln in 5 anni per un giocatore di 29, per un totale di 44,5 mln. Tra 5 anni però avrebbe avuto 34 anni, Nico Gonzalez tra 5 anni ha 28 anni e noi crediamo fortemente di poterlo rivendere ad un certo prezzo intorno ai 20 milioni. Mentre dei 44,5 mln di Oliveira a 34 anni non rivediamo nulla praticamente. Così noi facciamo gli affari, perché li devo pagare io, ed abbiamo ritenuto migliore l'operazione di Gonzalez.

Poi sul rapporto con i procuratori ha precisato: "Ci sono molti conflitti di interessi che in America non sarebbero accettabili, come per Oliveira con Mendes che rappresentava lui, il Porto e Gattuso. Non è accettabile che la società debba negoziare con uno così, anche se i costi erano giusti. Ma non si possono prendere commissioni da tre parti. La Fiorentina finora ha pagato molti soldi e dobbiamo vedere nel futuro come andare avanti e quali rapporti avere"