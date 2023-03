COMITATO VITABILITÀ, Restyling Campo di Marte un disastro

Il restyling del quartiere di Campo di Marte preoccupa i cittadini, tra timori per l’ambiente e la richiesta di aree verdi più vaste e minore cementificazione. Francesca Marrazza, portavoce del Comitato Vitabilità che da sempre è legato a questi temi, ha spiegato a Tag24 quali sono le perplessità e la situazione che il capoluogo toscano vive: "Nel periodo pre-pandemico l’amministrazione si accollò le spese del restauro e aveva messo in bando un’area addetta al verde pubblico per rendere appetibile il tutto con un’area recettiva-hotel grande e un centro direzionale. Dopo il Covid c’è stato il Pnrr e il Franchi è considerato monumento nazionale, abbiamo ricevuto soldi per il restauro ma il progetto per Campo di Marte è andato avanti per la sua strada. Il quartiere è abbastanza autosufficiente, l’unico bisogno di edificare è di chi vuoi speculare".

A preoccupare è principalmente l’aspetto ambientale e urbanistico. La zona oggetto di trasformazione è più grande si quanto si immagina: 15.000 metri quadri, di cui solo 5.000 destinati a parco, il resto negozi e un albergo da 18 metri di altezza.

Una questione per cui è stato anche richiesto un Consiglio comunale urgente da parte del Comitato ma, come racconta la portavoce del Comitato Vitabilità “ci è stato negato, ma abbiamo chiesto chiarimenti e ci è stato dato solo un rendering: volevamo misure però più certe e al consiglio comunale ci è stato impedito di parlare. L’amministrazione non ha intenzione di parlare e vuole portare in porto il progetto disastroso”.

Altra voce critica per il comitato di quartiere è la tramvia che potrebbe stravolgere l’urbanistica locale ed impattare sull’ambiente: “Passerebbe in viali alberati che rischiano di essere rimossi. Abbiamo già visto danni simili in altri quartieri, chiediamo che se verrà fatta la tranvia che ci siano mezzi che non impattino troppo su ambiente ed ambiente urbano. Firenze sta soffrendo e la situazione è confusa, non esiste progettualità sull’urbanistica fiorentina ci sono diversi problemi strutturali in altri quartieri e si pensa a fare la Grande Firenze senza tener conto che così facendo non si tutela nemmeno la piccola Firenze".