Colpo Hellas Verona: battuto il Bologna 2-1 al Dall'Ara, ora è a -7 dai viola

Oggi alle 17:05News
di Redazione FV

Nel pomeriggio di Serie A risultato inaspettato sul campo del Dall'Ara: l'Hellas Verona lascia l'ultimo posto in classifica battendo il Bologna 2-1 a domicilio. Decidono la sfida le reti in rimonta di Frese e Bowie, tutto nel giro di pochi minuti dopo che i padroni di casa erano passati in vantaggio con Rowe ad inizio secondo tempo. Sarr segnerebbe addirittura il possibile terzo gol gialloblù, ma dopo revisione al VAR la rete viene annullata.

Nonostante i sei minuti di recupero e l’ultima punizione dal limite per i rossoblù, il risultato non cambia. Il Verona porta a casa una vittoria fondamentale per la salvezza e sale così a 18 punti, a meno 7 dalla Fiorentina ora quartultima.