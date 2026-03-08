Colpo Hellas Verona: battuto il Bologna 2-1 al Dall'Ara, ora è a -7 dai viola
FirenzeViola.it
Nel pomeriggio di Serie A risultato inaspettato sul campo del Dall'Ara: l'Hellas Verona lascia l'ultimo posto in classifica battendo il Bologna 2-1 a domicilio. Decidono la sfida le reti in rimonta di Frese e Bowie, tutto nel giro di pochi minuti dopo che i padroni di casa erano passati in vantaggio con Rowe ad inizio secondo tempo. Sarr segnerebbe addirittura il possibile terzo gol gialloblù, ma dopo revisione al VAR la rete viene annullata.
Nonostante i sei minuti di recupero e l’ultima punizione dal limite per i rossoblù, il risultato non cambia. Il Verona porta a casa una vittoria fondamentale per la salvezza e sale così a 18 punti, a meno 7 dalla Fiorentina ora quartultima.
Pubblicità
News
FirenzeViolaFiorentina-Parma 0-0, i viola non vanno oltre il pari tra i fischi del Franchidi Redazione FV
Le più lette
Copertina
Alberto PolverosiLe concorrenti per la salvezza perdono, ma si battono. La Fiorentina perde e basta. Contro il Parma deve ritrovare l'orgoglio senza pensare che si salverà solo grazie al suo nome
Luca CalamaiVanoli per conquistare la salvezza poi si cambia. Sarri, De Zerbi e Grosso diversi ma giusti. Ripartirei da Fagioli, Brescianini, Gosens, Ranieri, Solomon e se possibile Kean. Via Gud, Dodo e Piccoli
Andrea GiannattasioViola, ora contano solo unità e normalità: serve un clima positivo e l'abbandono del 3-5-2. Ma i nuovi arrivati devono dare di più. Paratici e il restyling (interno) della Fiorentina
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com