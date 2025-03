Classifiche a confronto: la Fiorentina ha due punti in più rispetto a un anno fa

vedi letture

Dopo 29 giornate di campionato, la Fiorentina ha due punti in più dell'anno scorso. Tuttomercatoweb.com ha infatti stilato il confronto con la Serie A della scorsa stagione, e dalla classifica si evince come il saldo della squadra viola sia in miglioramento, con Palladino che ha oggi due lunghezze in più rispetto a quante ne aveva Italiano nel 2023/24 a questo punto dell'annata. Qua sotto il raffronto di tutte le squadre:

Inter 64 punti (-12 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 29 giornate)

Napoli 61 (+16)

Atalanta 58 (+11)

Bologna 53 (-1)

Juventus 52 (-7)

Lazio 51 (+8)

Roma 49 (-2)

Fiorentina 48 (+2)

Milan 47 (-15)

Udinese 40 (+13)

Torino 38 (-3)

Genoa 35 (+1)

Como 29 (in Serie B)

Hellas Verona 29 (+3)

Cagliari 26 (=)

Lecce 25 (-3)

Parma 25 (in Serie B)

Empoli 22 (-3)

Venezia 20 (in Serie B)

Monza 15 (-27)