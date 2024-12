CLASSIFICA, Viola aggancia l'Inter. -3 dalla vetta

FirenzeViola.it

Una classifica da sogno quella in casa Viola, che viaggia spedita con lo stesso ritmo delle grandi di Serie A. Con la vittoria di oggi, infatti, i viola agganciano l'Inter al terzo posto in classifica, ma sono a -3 dalla prima posizione occupata dall'Atalanta, anche se la Dea ha una partita in più. In tutto questo, c'è ancora da giocare il match tra Napoli e Lazio, un altro scontro diretto per la vetta. Ecco la classifica aggiornata:

Atalanta 34 (15 partite)Napoli 32 (14 partite)Inter 31 (14 partite)Lazio 28 (14 partite)Juventus 27 (15 partite)Milan 22 (14 partite)Bologna 22 (14 partite)Udinese 17 (14 partite)Empoli 16 (14 partite)Roma 16 (15 partite)Torino 16 (15 partite)Parma 15 (15 partite)Genoa 15 (15 partite)Cagliari 14 (15 partite)Lecce 13 (15 partite)Verona 12 (14 partite)Como 11 (14 partite)Monza 10 (14 partite)Venezia 8 (14 partite)