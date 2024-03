CLASSIFICA, Fiorentina 8°. Viola fuori dall'Europa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Napoli vince contro la Juventus al Maradona e scavalca di una lunghezza la Fiorentina al settimo posto in classifica. Viola che, reduci dal pareggio 0-0 di Torino, con 42 punti ottenuti in 27 giornate sono al momento ottavi e quindi fuori dalle competizioni europee. Di seguito la classifica aggiornata della Serie A in attesa del posticipo del lunedì tra Inter e Genoa:

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 69*

Juventus 57

Milan 56

Bologna 51

Roma 47

Atalanta 46

Napoli 43

Fiorentina 42

Lazio 40

Torino 37

Monza 36

Genoa 33*

Lecce 25

Empoli 25

Udinese 24

Frosinone 24

Hellas Verona 23

Cagliari 23

Sassuolo 20

Salernitana 14

* una partita in meno