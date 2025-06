Chivu su Pio Esposito: "Ha avuto un fastidio al flessore non ci sarà contro il Fluminense"

Il nuovo tecnico dell'Inter Christian Chivu ieri sera ha parlato ai microfoni di SportMediaset in vista della sfida, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, contro il Fluminense. Tra i tanti temi toccati anche quelli relativi alle condizioni di pio Esposito, giocatore finito nel mirino della Fiorentina come possibile sostituto di Moise Kean: "Purtroppo Pio non ci sarà per la partita domani, ha avuto un fastidio al flessore e abbiamo preferito gestirlo".

Quanto sarebbe importante andare avanti in questo Mondiale?

"Ci siamo calati subito in quella che è la realtà di questa competizione, di questo torneo. Abbiamo accettato il fatto che, nonostante sia fine stagione, bisogna fare dei sforzi importanti e abbiamo questa voglia e questa ambizione per andare avanti".