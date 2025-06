Felipe Melo: "Nel '26 mi vedrete in panchina. Firenze? Non sarei mai partito"

vedi letture

L'ex centrocampista della Fiorentina Felipe Melo ha parlato oggi alla Gazzetta dello Sport anche in vista della sfida dell'Inter contro un'altra sua ex squadra con il Fluminense, rivelando: "Nel 2026 mi vedrete in panchina. Inizierò dal basso, lontano dal Brasile, e poi allenerò in Serie A".

Facendo un tuffo nel passato, la rosea ha chiesto al brasiliano anche se nella sua ultima fase della carriera gli erano arrivate offerte dall'Italia: "No - ha risposto Melo - anche perché non ho mai aperto la porta. Due sono le squadre italiane che ho amato: la Fiorentina e l'Inter. Da Firenze non sarei mai andato via, purtroppo i tifosi non mi hanno mai perdonato di aver lasciato il Franchi per la Juve, ma fui quasi costretto".