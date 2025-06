Dagli inviati L'assessora Perini: "Firenze è la casa della Serie C: pallone e arte si completano"

vedi letture

Presente presso il Circolo Canottieri di Firenze nel giorno in cui è stato presentato il nuovo pallone della Serie C per la prossima stagione, l'assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini ha parlato del forte connubio tra il mondo del pallone e il capoluogo toscano: "È stato davvero un momento molto bello, questo della presentazione ufficiale del pallone della Serie C per la prossima stagione, qui nel Salone dei Cinquecento. Lo dicevamo anche prima: è significativo ricordare che la Lega Pro ha sede a Firenze, è nata qui, voluta fortemente da Artemio Franchi. È importante ribadire ogni giorno che questa città ospita un’eccellenza italiana. Matteo Marani lo sottolinea spesso, ma anche l’Amministrazione comunale ha voluto dare il proprio contributo, come lui stesso ricordava prima, anche ricordando che il calcio – con una certa diatriba storica – è nato proprio a Firenze. E noi lo diciamo con orgoglio.

Ci siamo visti più volte, nell’ultimo mese, anche in Santa Croce: è bello proseguire questo connubio tra la città e il gioco del calcio. Il pallone è davvero bellissimo, con disegni che richiamano il Rinascimento fiorentino e le nostre opere d’arte. Riflettevamo sul significato simbolico del pallone. Pensare di essere qui, in luoghi così carichi di bellezza come il Salone dei Cinquecento o con il Ponte Vecchio alle spalle… beh, a Firenze si respira arte ovunque.

E allora vedere ragazzi e ragazze giocare con un pallone così bello può far pensare allo strumento dell’artista, come il pennello per un pittore. Un bel dribbling, un bel passaggio, un gran tiro… sembrano pennellate. E con un pallone così elegante, tutto diventa ancora più armonioso".