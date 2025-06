Ternana, Bandecchi esplode con i tifosi sui social: "Aspetto i vostri soldi"

vedi letture

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, sui social si è lasciato andare contro i tifosi riguardo alla situazione della Ternana. “Leggo i vostri commenti da dementi - ha commentato in un suo post Bandecchi - e mi viene da ridere. Che c***o c’avete nel cervello? Fate una cosa, se volete salvare la Ternana venite in Comune e portate lo stipendio che avete in tasca. Per martedì serve un milione, venti giorni fa serviva un milione e due e lo abbiamo trovato grazie all’anticipo pagato da me. Vi ho lasciato stupidi e vi trovo ancora più scemi. Sapete dove trovarmi. Aspetto i vostri soldi per salvare la Ternana Calcio. Per il resto andatevene a fare in c**o come sempre.

Continuate a non valere un c***o come avete sempre fatto. Nel frattempo io cerco di pararvi il culo. Spero di essere stato CHIARO”. E ancora: “Se la squadra fosse stata imbattibile vinceva il campionato. Costano quasi 11 milioni e hanno perso contro una squadra che ne costava due. Detto ciò tutto passa solo la maglia resta”.