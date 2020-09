CHIORRA, Vittoria C. Italia ci stimola. Commisso...

Niccolò Chiorra, portiere della Fiorentina Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club viola alla vigilia della sfida di esordio in campionato contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni: "La visita di Commisso e i complimenti per la vittoria della Coppa Italia sono state due cose che ci hanno fatto piacere perché è stato il presidente stesso a congratularsi con noi".

Quanto può darvi in termini di fiducia la vittoria della Coppa Italia per l'inizio del campionato?

"È una cosa che ci aiuta e ci stimola ancora di più a fare meglio in questa nuova annata che sta cominciando".

Come è andata la preparazione finora e come vi state trovando in campo?

"È stata una preparazione particolare perché la prima parte è stata svolta in funzione della finale, fino al 26 agosto, mentre successivamente è cambiato anche il gruppo, ci siamo ritrovati con i ragazzi che faranno il campionato ed è stata una preparazione lunga che ci porterà ad essere preparati per la partita di domani".

Quali sono le insidie in vista della partita di domani?

"Sono tutte partite difficili anche perché si conosce poco l'avversario, abbiamo pochi metri di giudizio sulla nostra preparazione ed in più ci sarà l'emozione di iniziare un nuovo campionato e una nuova esperienza".