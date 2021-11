CHIESA, A 23 anni alla Juventus: per me un sogno

Nella serie televisiva sulla Juventus prodotta da Amazon Prime, "All or nothing", si parla anche del trasferimento di Federico Chiesa avvenuto l'ultimo giorno di mercato scorso. Queste le parole dell'ex giocatore della Fiorentina: "Sinceramente mai avrei pensato di arrivare a 23 anni a giocare per la Juventus. È un sogno giocare qui perché sono giovane, devo migliorare e la montagna è ancora grande da scalare. C'è da pedalare e farlo forte".

Poi spazio ad un siparietto con Buffon, compagno di squadra del padre a Parma: "Sei venuto a casa nostra con la fascia in testa e i capelli sparati biondi: io ero molto piccolo e mi misi a piangere, mio padre me lo racconta sempre. Il primo ricordo che ho di Gigi però non è a Parma, ma lui con la Coppa del Mondo in mano. Per me resta sempre un mito. Alla Juve tutti i giocatori vengono trattati uguale, da quelli più giovani come me a quelli più esperti".