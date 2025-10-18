FirenzeViola
Verso Milan-Fiorentina: attesi a San Siro oltre 700 tifosi viola
La Fiorentina vuole invertire la rotta facendo punti su un campo importante come quello di San Siro. Il momento è delicato e proprio per questo i tifosi sosterranno la squadra seguendola in massa in Lombardia. Saranno infatti più di 700 i tifosi viola al seguito nonostante la partita in notturna di domenica che costringerà al rientro in piena notte.
