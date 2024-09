CHAMPIONS, Le formazioni ufficiali di Atalanta-Arsenal

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 21 fischio di inizio per la sfida di Champions in cui sarà impegnata l'ultima italiana in gara, l'Atalanta che al Gewiss Stadium ospiterà l'Arsenal. Ecco le scelte fatte dai due allenatori per gli undici titolari:

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman.

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Kossounou, Cuadrado, Pasalic, Zaniolo, Bellanova, Samardzic, Palestra, Brescianini, V.Vlahovic, Del Lungo.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Rice, Partey, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. Allenatore: Mikel Arteta