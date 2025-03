Champions, il derby di Madrid ai supplementari. Aston Villa e Arsenal ok

Manca solo il risultato di Atletico-Real Madrid per definire il quadro dei quarti di finale di Champions League. Al Wanda Metropolitano i colchoneros di Simeone pareggiano l'andata con un gol dopo pochi secondi di Gallagher, poi in una partita tostissima Vinicius fallisce un rigore conquistato da Mbappé e dunque si deciderà tutto ai supplementari oppure ai calci di rigore. Sugli altri campi, tutto facile per l'Aston Villa che batte 3-0 il Club Brugge con una doppietta di Marco Asensio, mentre l'Arsenal forte del 7-1 dell'andata pareggia 2-2 con il PSV Eindhoven e passa al turno successivo dove attende il risultato di Madrid.