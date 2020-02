CELLAI (FI), Comune spegne entusiasmo Commisso

Dopo il comunicato della Fiorentina in merito al nuovo stadio (LEGGI QUI) e la prima risposta del sindaco Dario Nardella (LEGGI QUI), arriva anche la presa posizione del Capogruppo in Consiglio Comunale di Forza Italia Jacopo Cellai, che tramite un comunicato, rende noto: "Nardella sta spegnendo l’entusiasmo di Commisso che pone due questioni ragionevoli sulla sua partecipazione al bando dell’area Mercafir: la questione economica, perché oltre ai 22 mln per l’acquisto dei terreni sono previste a carico dell’aggiudicario una serie di opere di urbanizzazione di viabilità che costano un altro pacchetto di milioni di euro non indifferente e la questione dei tempi, centrale, perché i 4 anni garantiti da Nardella per liberare il mercato e costruire lo stadio sono una bufala. Già ora son passati 8 mesi cui vanno aggiunti altri 20 per liberare l’area del nuovo stadio".