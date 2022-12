La Fiorentina torna in campo il 4 gennaio contro il Monza. "Manca sempre meno" scrive su Instagram Gaetano Castrovilli, postando una foto mentre si allena al Centro Sportivo. Il numero dieci viola non vede l'ora di tornare in campo e giocare una gara ufficiale, dopo quei pochi minuti giocati in amichevole contro il Lugano.