CASTROVILLI, Out per problemi al quadricipite

Sono da poco usciti i convocati per la gara di domani pomeriggio con la Sampdoria e nella lista dei calciatori della Fiorentina salta all'occhio l'assenza di Gaetano Castrovilli. Con un tweet condiviso pochi minuti fa la società viola fa chiarezza sulla sua esclusione: si tratta infatti di una scelta dovuta ad un piccolo problema fisico per il centrocampista, non convocato a causa di un sovraccarico al quadricipite destro. Il calciatore classe '97 aveva da qualche settimana recuperato da una contusione al costato ed era entrato in campo ad inizio ripresa nella partita di sabato con l'Empoli. Ecco il tweet del club:

ℹ️ Gaetano Castrovilli non è convocato per un sovraccarico al quadricipite destro. #ForzaViola #FiorentinaSampdoria — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 29, 2021