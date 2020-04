CASTROVILLI, In estate sarà duello tra Juve e Inter

C'è anche la Juventus su Gaetano Castrovilli, centrocampista classe '97 della Fiorentina, fra le rivelazioni di questa stagione. Il talento viola piace tantissimo all'Inter di Antonio Conte, che avrebbe bisogno di una mezz'ala come il gigliato. La Juventus però, si legge su Tuttosport, resta vigile, ed in estate potrebbe andare in scena un duello con l'Inter sia per Castrovilli che per Tonali, gioiello del Brescia valutato 50 milioni da Cellino.