CASTRO, Tifosi, ci mancate già: in campo per voi!

Messaggio via social del centrocampista viola Gaetano Castrovilli a poche ore dall'inizio del match tra Fiorentina e Brescia. Il numero 8 viola si è rivolto in particolare ai tifosi che non potranno assistere dal vivo al Franchi alla sfida di oggi: "So che non potete esserci e mi dispiace perché ci mancherete ma scenderemo in campo anche per voi. Forza Viola!"

“We will miss you...” 🙏

Castrovilli has a message for our fans ️#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/1koDq4J3pN — ACF Fiorentina English 🧢 (@ACFFiorentinaEN) June 22, 2020