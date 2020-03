CASTRO, Da Cenerentola a palleggiatore: il video

In tempo di quarantena ogni occasione è buona per i giocatori della Fiorentina per intrattenere i tifosi via social. Oggi è stato il turno di Gaetano Castrovilli che su Instagram ha postato un video dove, sulle note della celeberrima canzoncina "Bibbidi bobbidi bu" del cartone animato Cenerentola si diletta prima a fare qualche volteggio con la scopa in mano e poi a tentare in casa qualche palleggio: "Salagadula megicabula bibbidi-bobbidi-bu In questo momento mi diverto, ballo e pulisco e voi che fate?" ha scritto il numero 8 viola. Ecco il video del centrocampista: