Castro ammette: "Su di me c'era anche la Fiorentina ma ho scelto il Bologna per due motivi"

Lunga intervista rilasciata dall'attaccante del Bologna Santiago Castro ai taccuini de Il Resto del Carlino, il quale ha anche confermato un interesse della Fiorentina nei suoi confronti ai tempi del Velez, prima di approdare in maglia felsinea: "C'erano quattro club che mi volevano: Fiorentina, Genoa Bologna e una squadra di Premier. Ma due fattori hanno fatto la differenza: la possibilità di andare in Champions ma soprattutto il modo in cui mi hanno fatto sentire Fenucci, Sartori e Di Vaio. È prevalso il lato umano: mi telefonavano non per parlare di contratti, ma per sapere come stavo".